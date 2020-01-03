3 شقيقات أمريكيات يتعرضن لاعتداءات جنسية من إيرانيين

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تطارد الشرطة الإسبانية ثلاثة رجال إيرانيين متهمين بالاعتداء الجنسي على ثلاث شقيقات أمريكيات عشية رأس السنة في مدينة ساحلية إسبانية.

تلقت الشرطة في مدينة مورسيا في جنوب شرق إسبانيا، بلاغًا من ثلاث سيدات يحملن الجنسية الأمريكية، وتبلغ أعمارهن 18، 20، 23 عامًا، عن أنهن تعرضهن للاعتداء الجنسي من قِبل 3 رجال إيرانيين بعد مقابلتهم في حانة.

وقالت صحيفة La Opinion de Murcia اليومية، إن المتحدث باسم الشرطة قال: يمكنني تأكيد شكوى رسمية قدمتها ثلاث نساء بشأن تعرضهن للاعتداء ونحن نحقق فيها.

وأكدت قناة RTVE الإسبانية، أن جنسية الرجال الثلاثة هي الجنسية الإيرانية، متابعة أنه تم فحص النساء الثلاث في المستشفى من قبل طبيب.

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