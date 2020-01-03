3 صدمات لـ النصر قبل مواجهة الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ثلاث صدمات، وذلك قبل مواجهة نادي الاتفاق اليوم بالجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه في ” تويتر”: “مبدئيًا غياب مدافع النصر عبدالله مادو عن لقاء الاتفاق لوجود آلام في الركبة، بالإضافة إلى غياب عبدالفتاح آدم وحمد المنصور للإصابة أيضًا”.

وفي وقت سابق، تسببت تغريدة للناقد الرياضي محمد الدويش في إثارة الجدل، وذلك قبل مباراة نادي النصر اليوم الجمعة ضد الاتفاق.

وكتب الدويش عبر حسابه في تويتر: “هل صحيح أن النصر لم يحصل بعد على مكافأة الدوري الاستثنائي؟، شوية ملايين وليست مليارًا ونصف مليار”.

وكانت تقارير صحافية قالت إن عدم حصول اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله على نصيبه من مكافأة الفوز بالدوري في الموسم الماضي، كان سببًا وراء تأخر تجديد عقده مع النصر.

وفي وقت سابق، قررت لجنة الانضباط، تغريم نادي النصر ماليًا، وذلك بسبب ما بدر من إداري الفريق خلال لقاء العدالة يوم الجمعة الماضية في دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وسيواجه النصر، منافسه الاتفاق اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد.

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