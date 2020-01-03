3 صفقات تجذب اهتمام الهلال والنصر والأهلي

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية في الدوري السعودي للمحترفين، سيدخل النصر والهلال والأهلي بثقلهم، وذلك من أجل حسم بعض الصفقات من أجل ضمان المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس الملك بالموسم الجاري.

وستكون البداية مع نادي الهلال الذي يهتم بقوة بالتعاقد مع الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب ومنتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك تحسبًا لرحيل المدافع علي البليهي.

ولن يكون طريق الهلال سهلًا للتعاقد مع بلعمري، في ظل وجود رغبة قوية من النصر لضم المدافع الجزائري المُتوج بلقب أمم إفريقيا 2019 مع منتخب بلاده في يوليو الماضي.

نجم العراق على رادار الهلال

كذلك يرغب الهلال أيضًا في تدعيم صفوفه بضم مهاجم، حيث يتواجد على رادار الهلال اللاعب العراقي مهند علي نجم نادي الدحيل القطري ومنتخب العراق.

وتأتي رغبة الهلال في ضم مهند علي تحسبًا لرحيل السوري عمر خربين في ميركاتو يناير.

وفي السياق ذاته، يضع النادي الأهلي أنظاره على ضم النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك المصري لتدعيم مركز صانع الألعاب لديه.

ساسي يثير الجدل بسوق الانتقالات

وكان فرجاني ساسي أثار الجدل أول أمس الجمعة، وذلك بعد أن قام بعمل متابعة لحساب الأهلي عبر تويتر مما أثار الجدل حول إمكانية انتقاله للراقي في شتاء 2020.

يذكر أن الأهلي كان أعلن اليوم الأحد، عن تعاقده مع اللاعب الألماني ماركو مارين بشكل مبدئي قادمًا من نادي ريد ستار الصربي.

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