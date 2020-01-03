3 قتلى و66 مصابًا في احتجاجات بغداد اليوم

المواطن - متابعة

ارتفع عدد قتلى احتجاجات ساحة التحرير في بغداد اليوم إلى 3 قتلى بعد وفاة شخص ثالث متأثرًا بإصابته.

وكانت مصادر أمنية وطبية قالت في وقت سابق إن محتجين عراقيين اثنين لقيا حتفهما في ساحة التحرير ببغداد بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية ليتم رفع العدد بعد وفاة أحد المصابين.

وأضافت المصادر أن أحد الضحايا أصيب برصاصة في رأسه في حين أصيب آخر بعبوة غاز مسيل للدموع، وقالت إن كليهما لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى متأثرًا بجروحه.

إلى ذلك أفادت مصادر عراقية إلى تسجيل 66 حالة اختناق وإصابة وسط بغداد.

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