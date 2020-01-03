3 متنافسين على سيارة القعود بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

تأهل اليوم 3 مشاركين للمرحلة النهائية من مسابقة “القعود قعودك لا طرحته ” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حاليًا بالصياهد.

وسيتنافس الثلاثي على خطف الجائزة الكبرى التي رصدتها اللجنة المنظمة للمهرجان وهي عبارة عن سيارة فاخرة.

وتسابق عشرة مشاركين اليوم وتأهل أفضل ثلاثة حققوا أقل توقيت وهم عماش مناحي المصارير الدوسري وطرح القعود في 11 ثانية، وسليمان محمد النفيعي وطرح القعود في 13 ثانية، فيما أدى سالم صالح آل جابر المهمة في 15 ثانية، وسيتواجه الثلاثة في النهائي وجهًا لوجه وبذات الآلية وهي أن يكسب صاحب أقل توقيت في طرح القعود.

وكان إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة قد أطلقت مسابقة ” القعود قعودك لا طرحته ” التي وجدت تفاعلًا كبيرًا وأصداءً واسعة وحضورًا مميزًا.

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