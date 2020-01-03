3 مطالب من عشاق الأخضر بعد مباراة السعودية وتايلاند

المواطن - محمد سمعه

توجه عشاق المنتخب السعودي الأولمبي بثلاثة مطالب، وذلك بعد فوز الأخضر الأولمبي اليوم السبت على منتخب تايلاند بهدف دون رد، والعبور لدور الأربعة ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

وانحصرت المطالب بين ضرورة تسويق أكبر عدد ممكن من لاعبي الأخضر الأولمبي إلى الأندية الأوروبية من أجل إنشاء لاعبين مميزين للكرة السعودية يعلمون مبادئ الاحتراف الخارجي من أجل مساندة المنتخب السعودي الأول.

أما المطلب الثاني فكان الإسراع في إخراج المهاجم عبدالله الحمدان خارج المملكة وجعله ينتقل لنادٍ أوروبي ليطور قدراته، بدلًا من الانتقال إلى الهلال والنصر.

وتوجه أحد المغردين بطلب إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة الحفاظ على جيل المنتخب الأولمبي الحالي وتلبية كافة احتياجاتهم من أجل مستقبل مشرق للمنتخب السعودي الأول.

ونجح المنتخب السعودي الأولمبي في العبور إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وذلك بعد الفوز على منتخب تايلاند بهدف دون رد في دور الثمانية.

وسجل النجم عبدالله الحمدان، الهدف الوحيد للأخضر عند حلول الدقيقة الـ78 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وكان الشوط الأول من مباراة السعودية وتايلاند انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ربع نهائي كأس أمم آسيا 2020 تحت 23 عامًا.

يذكر أن الأخضر سيواجه الفائز من الإمارات وأوزبكستان في دور نصف النهائي بالبطولة.

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