4 طائرات تركية تنقل مرتزقة لمطار معيتيقة الليبي

المواطن - متابعة

أكدت مصادر إعلامية أوروبية أنه تم نقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عن طريق تركيا.

وأكدت إذاعة RFI الفرنسية نقلا عن مصادر بمطار معيتيقة الليبي، وصول عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة.

وأفادت “RFI” بأن شركة الخطوط الجوية الليبية “Afriqiyah Airlines” وشركة الطيران “Ajniha”، التي يملكها ​عبد الحكيم بلحاج​ المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى ​طرابلس​، بهدف مساعدة المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق.

وأشارت إلى أنه ما بين يوم الجمعة والأحد، هبطت 4 طائرات في مطار معيتيقة، وأنزلت مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة.

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