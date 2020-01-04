4 فبراير.. إعادة مباراة ليفربول وشروسبري

المواطن – مروة نبيل

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد إعادة مباراة ليفربول وشروسبري في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأشار موقع نادي ليفربول الرسمي إلى أن مباراة الإعادة ستقام على ملعب “أنفيلد” في الساعة 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر فبراير المقبل.

وكانت مباراة ليفربول وشروسبري التي أقيمت، يوم الأحد الماضي، على ملعب نيو ميدو، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ما دفع الاتحاد الإنجليزي لتحديد موعد لمواجهة الإعادة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة ليفربول وشروسبري فريق تشيلسي في الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

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