4 لابتوبات بتقنية الجيل الخامس تتوفر هذا العام

المواطن - متابعة

سيشهد العام الجاري إطلاق مجموعة من لابتوبات الجيل الخامس بداية من الربيع.

ويبدو جليًا أن تقنيات اتصال الجيل الخامس لم تعد مقتصرة على الهواتف الذكية التي بدأت بالظهور بدايةً من الربع الأخير من 2019، بل بدأت بالفعل العديد من الشركات بالكشف عن نسخها خلال معرض إلكترونيات المستهلك CES 2020 وهي كالتالي بحسب ما عرض موقع CNET:

1- Dell Latitude 9510:

يعد أخف فئته من ذوات شاشات 15 بوصة، ويأتي بقوة إضاءة 400 نت ودقة عرضة HD ووزن 1.5 كجم مع بدن من الألمينيوم وبطارية تكفي 30 ساعة يدعم Wi-Fi 6 وخيار دعم تقنية اتصال الجيل الخامس.

اللابتوب سيتوفر في السوق في 26 مارس القادم بسعر يبدأ من 1,799 دولاراً.

2- HP Elite Dragonfly G2:

أصغر لابتوب من الفئة المتحولة 2 في 1 بقياس شاشة 13.3 بوصة، وهو الجيل الثاني من النسخة الأولى Elite Dragonfly التي تم الإعلان عنها في سبتمبر الماضي، بحيث سيأتي Elite Dragonfly G2 بخيار دعم اتصال الجيل الخامس وعدد من الميزات المرفقة كتتبع موقع تواجد الجهاز، مع توقع أن يتوفر في السوق في منتصف العام الجاري.

3- Lenovo Yoga 5G:

أول لابتوب يتم دعمه برقاقة كوالكوم 8cx 5G المخصصة لأجهزة الكمبيوتر وسيصل ربيع العام الجاري بسعر يبدأ من 1500 دولار، مع العديد من الميزات بشاشة 14 بوصة بقوة إضاءة 400 نت ووزن 1.3 كجم وبطارية تدوم حتى 24 ساعة وفقاً لتصريح الشركة.

4-Lenovo ThinkPad X1 Fold:

لابتوب لينوفو القابل للطي ThinkPad X1 Fold بشاشة 13.3 بوصة من نوع OLED يعمل بنسخة ويندوز 10 برو، اللابتوب يملك لوحة مفاتيح لمسية للعمل السريع مع إمكانية تزويد بلوحة مفاتيح عادية عبر اتصال بلوتوث.

وسيتوفر في منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 4,500 دولار بحيث سيكون خيار دعم اتصال الجيل الخامس أحد الخيارات المرفقة في المستقبل حسب ما وضحت الشركة.

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