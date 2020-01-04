4 مميزات جديدة تمت إضافتها إلى واتساب مؤخراً

المواطن - ترجمة - ميادة السيد

دائماً ما يبهر تطبيق واتساب مستخدميه بالمزايا التي يضيفها لهم بين الحين والآخر، وهناك الكثير من المميزات التي أضافها التطبيق خلال الشهرين الآخرين، كميزة انتظار المكالمات، والبصمة، وغيرها، وإذا لم تكن قادراً على تتبع تلك الميزات يمكنك التحقق منها في السطور التالية:

انتظار المكالمات

تتيح هذه الميزة لك تلقي مكالمة على تطبيق واتساب أثناء إجراءك مكالمة أخرى بالفعل، بينما في السابق لم يكن التطبيق يتيح خياراً لإجراء مكالمة قيد الانتظار وتلقي مكالمة أخرى، وإذا حاول شخص ما الاتصال بك أثناء وجود مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو جارية عبر واتساب، فستتلقى إشعاراً ويمكنك الاختيار ما بين الرد على المكالمة أو رفضها، ولن يتسبب ذلك في قطع المكالمة الجارية.

وفي حال اتصل شخص بك عبر واتساب فيمكنك الاختيار ما بين إنهاء وقبول لإنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة، أو رفض وذلك لرفض المكالمة الواردة ومتابعة المكالمة الجارية.

أما في حال اتصال شخص بوسيلة أخرى غير واتساب كأن يتصل بك من خلال خط أرضي أو رقم هاتف محمول، أثناء وجود مكالمة صوتية أو فيديو عبر واتساب، فيمكنك الاختيار بين رد لإنهاء المكالمة الحالية وقبول المكالمة الواردة، أو رفض وذلك لرفض المكالمة الواردة ومتابعة المكالمة الجارية.

مصادقة البصمة

تعمل هذه الميزة بنفس الطريقة التي يعمل بها قفل بصمة الهاتف الذكي، وتمكن مستخدمي التطبيق من حماية محادثاتهم من عيون الغرباء، ولإضافة هذه الميزة اذهب إلى إعدادات الحساب، ثم الخصوصية، ثم قفل بصمات الأصابع.

WhatsApp Business

بعد أشهر من بدء تطبيق Business لمستخدمي Android ، تم الإعلان عنه لمستخدمي iOS أيضا، ويأتي التطبيق مع مجموعة من المميزات التي يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة والعملاء على التواصل بشكل فعال.

إعدادات خصوصية المجموعة الجديدة

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق واتساب الاختيار من بين خيارات “لا أحد” و “جهات الاتصال الخاصة بي” و “جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء”، وذلك للتحكم في من يمكنه إضافتهم إلى مجموعة واتساب.

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