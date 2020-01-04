4 من أكبر الدول تتعاون لضبط هاكر.. ماذا فعل؟

المواطن - متابعة

تعاون محققو هولندا عن كثب مع السلطات الألمانية والأمريكية والبريطانية، في قضية القبض على شاب هولندي، 22 عامًا، يشتبه بأنه عرض 12 مليار كلمة سر ورمز وصول، للبيع.

وقالت شرطة مدينة أرنهم في بيان، اليوم الجمعة، إن الشاب أتاح تحميل البيانات مقابل مبلغ من المال، بينما لم تكشف عن نوعية البيانات، أو المتضررين، وقالت إن التحقيقات لا تزال جارية.

وتابعت أنه عقب تلقي إشارة من زملاء في بريطانيا، تمكن خبراء جرائم الإنترنت في هولندا من تعقب المشتبه به في شرق البلاد، حيث صادرت السلطات خلال تفتيش شقتين أجهزة متخصصة مكنت من إتاحة البيانات عبر الموقع الإلكتروني وي ليك إنفو، الذي قام مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (FBI) بحجبه فور القبض على الشاب، وفي إطار التحقيقات، اعتُقل شاب آخر أيضاً في أيرلندا الشمالية.

ويذكر أنه مؤخرا تعرضت أسرة فى مقاطعة ديسوتو الأمريكية، لموقف مرعب بعد أن اخترق أحد الهاكرز كاميرا المراقبة الموجودة بغرفة ابنتهم البالغة من العمر ثمانى سنوات، وأخبرها أنه أفضل صديق لها، وأنه سانتا كلوز.

وعلى الرغم من عدم التعرف على هوية الهاكر حتى الآن، إلا أن والدة الطفلة تشعر بالقلق من أنه قد يكون شخصًا يعرفونه.

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