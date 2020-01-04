4 مواد تسببت في انسحاب الأندية الإيرانية آسيويًا

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في قراره الذي أصدره مؤخرًا بحظر إقامة مباريات للأندية الإيرانية في دوري أبطال آسيا في إيران، على أربع مواد طبقًا للائحة القوانين الموضوعة في نسخة دوري أبطال آسيا 2020.

وينص البند الأول من المادة 50 في البطولة على أن الفريق المُضيف يجب عليه تأمين ملعب المباراة وتأمين تحركات الفريق الضيف على أعلى مستوى.

أما البند الثاني فينص على حرص الفريق المُضيف على إبلاغ السلطات في بلاده سواء كان الاتحاد الوطني أو السلطات الحكومية بوضع الخطة المناسبة لدخول الجماهير ووسائل الإعلام إلى ملعب المباراة تجنبًا لإحداث ضوضاء أو إرهاق الفريق الضيف.

وذكر البند الثالث في المادة الـ50 أن خطة تأمين الفريق الضيف يجب أن تكون واضحة وشاملة كل التفاصيل حتى يطمئن الفريق الضيف ويطمئن الوفد المرافق من الاتحاد الآسيوي لمراقبة اللقاء.

أما البند الرابع فقال يجب على الفريق المضيف واتحاده الوطني تحمل المسؤولية كاملة في ضمان عدم حدوث أي ضرر للفريق الضيف سواء كان خارج أو داخل الملعب، حيث يتعرض الفريق المضيف لعقوبات قاسية وفقًا للوائح البطولة الآسيوية في حال خالف ذلك.

وكانت الأندية الإيرانية اعترضت على قرار الاتحاد الآسيوي بحظر إقامة المباريات في أرضها دون تقديم أدلة تُثبت استقرار الأوضاع في طهران، مما جعل الاتحاد الآسيوي يصر على قراره الذي أدى لانسحاب الأندية الأربعة المشاركة في البطولة.

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