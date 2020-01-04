4 نتائج سلبية لأداء اليوغا بشكل خاطئ

المواطن - متابعة

اليوغا هي نشاط بدني منخفض التأثير له عدد لا يحصى من الفوائد الصحية، وبصرف النظر عن مرونة الجسم، وزيادة قوة العضلات وتشكيلها، فإن اليوغا لها تأثير إيجابي على الصحة العقلية أيضًا.

ومع ذلك، يجب أن يكون المرء حذرًا أثناء ممارسة اليوغا، لأن الممارسات الخاطئة يمكن أن تتسبب بمشاكل صحية أو إصابات خطيرة.

فيما يلي الإصابات الأربعة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تنجم عن الممارسات الخاطئة لليوغا:

１- آلام الظهر

تعتبر مشكلة آلام الظهر شائعة جدًا لدى المبتدئين، أو بين الأشخاص الذين يبالغون في ممارسة اليوغا، ويمكن أن يتسبب قضاء وقت طويل في وضعية معينة إلى مشاكل خطيرة في الظهر.

２- التواء الكاحل

تشكل ممارسة بعض وضعيات اليوغا ضغطًا كبيرًا على عضلات الكاحل، مما يزيد من فرص الإصابة بالتواء الكاحل، لذا يجب الحذر من هذه الوضعيات، فإذا كنت تعاني من مشكلة في الركبة أو إصابة في الكاحل فمن الأفضل تجنب وضعيات اليوغا المعقدة.

３- تصلب الرقبة

يمكن أن تكون اليوغا خطيرة على الرقبة إذا مورست بشكل خاطئ، وقد تؤدي الوضعيات الخاطئة إلى إيذاء الرقبة وتصلبها الذي يحتاج وقتًا طويلًا للشفاء.

４- شد العضلات

شد العضلات مشكلة شائعة، خاصة بين المبتدئين، حتى لو كنت تقوم بتمرين بسيط، يمكن أن تتوتر عضلاتك إذا كانت غير مرنة بدرجة كافية، أو عند الإفراط في التمرين، لذا ينصح بالبدء بوضعيات بسيطة لفترات قصيرة، وزيادة الوقت بشكل تدريجي حتى تصبح العضلات مرنة.

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