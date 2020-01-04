4 وظائف بـ شركه المياه الوطنية عبر طاقات
للعمل في محافظة جدة

4 وظائف بـ شركه المياه الوطنية عبر طاقات

2020/01/20
الساعة 10:39 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت شركه المياه الوطنية، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (4) وظائف شاغرة ( للرجال ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة ، وفق التالي :

• مسمى (مهندس مدني – عام )

الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة مدنية
3 – لا يشترط توفر الخبرة

• وصف التدريب : دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة.

• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا).

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