4 وظائف بـ شركه المياه الوطنية عبر طاقات

المواطن - جدة
أعلنت شركه المياه الوطنية، من خلال البوابة الوطنیة للعمل (طاقات) عن توفر (4) وظائف شاغرة ( للرجال ) ، من خلال برنامج (تمھیر) التدريب على رأس العمل ، للعمل في محافظة جدة ، وفق التالي :
• مسمى (مهندس مدني – عام )
الشروط العامة:
1 – سعودي الجنسیة .
2 – درجة البكالوريوس أو ما يعادلها / هندسة مدنية
3 – لا يشترط توفر الخبرة
• وصف التدريب : دراسة المنشآت الهندسية المدنية، وتصميمها. تقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنشاء والتشغيل والصيانة.
• للتقديم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات (اضغط هنا).
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