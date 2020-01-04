4 يخطفون الأضواء في أشواط جائزة الملك عبدالعزيز للهجن

المواطن - الرياض

تألق الرباعي سالم سعيد راشد بن عمان المهيري ومبروك مانع دواس آل عامر ومهدي فهيد مسفر العرجاني ومحمد صنهات بندر الدوسري في منافسات الهجن، اليوم الجمعة، في فئة قعدان- بكار لقايا عام من مسافة 5 كم.

وحصل كل من الرباعي على المركز الأول في شوطين لكل منهم ضمن الأشواط الـ36، التي أقيمت اليوم على فترتين صباحية ومسائية بمعدل 18 شوطًا لكل فترة، بمجموع جوائز تجاوز الـ9 ملايين ريال.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي:

الفائزون في الأشواط الصباحية:

الشوط 1 (المزن) لعبدالله محمد زايد المنصوري

الشوط 2 (الباز) لعبدالله طالب محمد شريم المري

الشوط 3 (الطيره) سالم محمد ذؤيب العامري

الشوط 4 (رياض) لمحمد علي سعيد سالم الكتبي

الشوط 5 (قناعة) لخليفة عبدالله بن باعد الحميري

الشوط 6 (شاهين) لحمد غانم علي حمودة الظاهري

الشوط 7 (الهلالية) لخالد عزيز حامد القرشي

الشوط 8 (نجد) لمنصور ناصر علي الخييلي

الشوط 9 (ميزة) لمحمد بخيت هديب الجربوعي المري

الشوط 10 (متعب) لسعود مانع سبعان العجمي

الشوط 11 (انجاز) لعبدالله محمد عبدالله بدر العامري

الشوط 12 (منذر) لسالم سعيد راشد بن عمان المهيري

الشوط 13 (الذيبة) لاهوم سعد طالب الفهيدة المري

الشوط 14 (متعب) لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي

الشوط 15 (طرب) لصالح بنيه صالح البلوي

الشوط 16(الهلالي) لسعيد محمد سالم بالحب العامري

الشوط 17(مهمة) لسالم محمد سعيد قنازل العفاري

الشوط 18(هباد) لعبدالله عتيق شامس العامري

الفائزون في الأشواط المسائية:

الشوط 1 (إخبار) لمهدي فهيد مسفر العرجاني

الشوط 2 (إرسال) لـ أحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي

الشوط 3 (إعلان) لمهدي فهيد مسفر العرجاني

الشوط 4 (هايل) لفهد فلاح ناصر المغيري العتيبي

الشوط 5 (الشاهينية) لرباح سالم رباح الحربي

الشوط 6 (إزعاج) لأحمد سلطان خليفة بالرشيد السويدي

الشوط 7 (هملولة) لحمد مهدي فارس آل منجم

الشوط 8 (فياض) لنياف سلمان صالح حمد المغيري

الشوط 9 (العنود) لمحمد صنهات بندر الدوسري

الشوط 10 (راهي) لسالم سعيد راشد بن عمان المهيري

الشوط 11 (تماني) لفارس حمد مهدي آل نجم

الشوط 12 (بواح) لهديب بخيت هديب الجربوعي المري

الشوط 13 (فزعة) لسالم سعيد سالم أبو مذارع المري

الشوط 14 (جلمود) لمحمد صنهات بندر الدوسري

الشوط 15 (ملامح) لمبروك مانع دواس آل عامر

الشوط 16 (هملول) سلطان صالح الحليفي

الشوط 17 (الشبلة) لمبروك مانع دواس آل عامر

الشوط 18 (الشارد) لطالب عبدالله محمد الفهيدة المرية

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