5 أطعمة ضرورية بعد سن الـ 40

المواطن - متابعة

يؤكد الأطباء أن كثافة العظام والعضلات تبدأ في التناقص قبل الـ40، لكن بعد تخطي هذه العتبة تتراجع القدرة الوظيفية لأعضاء أخرى بالجسم.

ويتطلّب ذلك تزويدها بمغذيات أساسية، وممارسة نمط حياة صحي يحصل فيه الجسم على 7 ساعات من النوم يوميًّا، إلى جانب الحركة والنشاط البدني.

وتنصح توصيات التغذية بتناول أطعمة معينة باستمرار بعد الـ40؛ لضمان حصول الجسم على مغذيات أساسية، وهي:

* اللوز من الأطعمة التي تساعد على خفض نسبة السكر بالدم، إلى جانب أنه مصدر نباتي رائع للكالسيوم ومعادن أخرى.

* الطماطم (البندورة) المطبوخة مصدر لليكوبين، وهو عنصر أساسي للوقاية من التهاب المفاصل، وسرطان البروستاتا والثدي والرئة، وتنقية الجسم والبشرة من السموم والأكسدة.

* السلمون والأسماك الدهنية الأخرى كالمكاريل والتونة والسردين أطعمة غنية بدهون أوميجا 3 التي تعزز صحة القلب والشرايين وخلايا الدماغ.

* حبوب الشوفان من أسرار التغذية الصحية، وهو من أغنى الأطعمة بالألياف، ويعتبر أداة لمحاربة السكري والكولسترول، ويساعد على تخفيف الوزن.

* تساعد أطعمة فول الصويا على خفض معدل الكولسترول، وتحسين كثافة العظام.

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