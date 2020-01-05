5 أمور يجب موافقة المستفيد عليها بخدمة التوصيل عبر التطبيقات
منها الأسعار وآلية الدفع والإلغاء والاسترداد

5 أمور يجب موافقة المستفيد عليها بخدمة التوصيل عبر التطبيقات

2020/01/10
الساعة 7:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هناك خمس أمور يجب أن يأخذ مقدم الخدمة موافقة المستفيد عليها عند التوصيل عبر التطبيقات.

وقالت الاتصالات في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه يجب أخذ موافقة المستفيد على الخدمة المقدمة، والأسعار وآلية الدفع، وأيضًا الإلغاء، وأخيرًا الاسترداد.

وقالت الهيئة: إنه يجب على مقدم خدمة التوصيل عبر التطبيقات إتاحة قنوات تواصل معه لخدمة المستفيد.

وتابعت الاتصالات: تتبُّع الطلب والتواصل مع مندوب التوصيل حق للمستفيد، ويجب على مقدم الخدمة توفيره.

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • الاتصالات في المملكة تسبق عالميًّا بنشر أبراج الـ5G
    •
  • أول تصريح من محمد التميمي بعد تعيينه محافظًا لهيئة الاتصالات
    •
  • الألياف الضوئية تغطي 3.5 مليون منزل بنهاية العام 2020
    •
  • الاتصالات تطلق إطارًا لتمكين المهارات الرقمية ورفع كفاءة الشباب
    •

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :