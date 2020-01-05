5 تحديثات منتظرة في تطبيق واتساب هذا العام

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

في عام 2019، تربع واتساب على عرش تطبيقات المراسلة الفورية شيوعًا في العالم، وينتظر العديد من المستخدمين تحديثات جديدة للتطبيق في 2020، وأبرزها:

1- الوضع المظلم Dark Mode:

كما يوحي الاسم، سيسمح الوضع المظلم بعكس نظام ألوان التطبيق، وسيتضمن الوضع خاصية توفير البطارية.

2- رسائل التدمير الذاتي Self-destructing messages:

تهدف رسائل التدمير الذاتي إلى مساعدة المستخدمين على تنظيف الدردشات القديمة تلقائيًا، مما يساعد في النهاية على إتاحة مساحة أكبر للتخزين على أجهزتهم، من المرجح أن تكون هذه الميزة مفيدة لمستخدمي الدردشة الجماعية.

3- الدفع الرقمي WhatsApp Payments:

كان من المتوقع في وقت سابق إطلاق هذه الميزة في الهند في أواخر عام 2019، لكن يبدو أنها اصطدمت باللوائح التنظيمية والقوانين في الهند، ومن المتوقع أن تُطرح هذا العام.

4- الاندماج مع فيسبوك وإنستقرام:

في وقت سابق من العام الماضي، لاحظ المستخدمون عند فتح تطبيق واتساب، ظهور شعار بواسطة فيسبوك، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها من جهود فيسبوك للربط بين تطبيقاته، ومن المتوقع في 2020 أن تتكامل التطبيقات الثلاثة معًا.

5- الإعلانات:

ربما يفتح واتساب أبوابه أمام إعلانات الشركات، ففي حين ظل التطبيق منصة خالية من الإعلانات على عكس إنستقرام وفيسبوك، فقد يتغير هذا في 2020.

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