5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة لأول مرة

المواطن - جدة
أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، انضمام 5 سيدات ”أكاديميات”، للجنة المعاد تشكيلها لتسمية الشوارع والميادين بمحافظة جدة.
واشتملت الأسماء على كل من الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل الليل، والدكتورة سهير حسن القرشي، والدكتورة سلوى سعد الغالبي، والدكتورة نادية محمد صالح مشهور باعشن، والدكتورة رجاء يحيى أحمد الشريف.
وأوضح البقمي أن اللجنة تعتمد في تسمية الشوارع على معجم الأسماء المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية إضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة أو إعادة تسميتها، بحسب فئاتها المقسمة إلى: شوارع محورية، و بينية داخل الأحياء، أو ممرات، وفقا لـ”عكاظ”.
وكان عدد من سكان المحافظة أثاروا علامات استفهام حول بعض مسميات الشوارع في جدة، مما لا يعرف أحد معناها، أو تاريخ الشخصية التي أطلقت عليها.
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