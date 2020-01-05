5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة لأول مرة

5 سيدات في لجنة تسمية الشوارع بجدة لأول مرة

2020/01/13
الساعة 12:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، انضمام 5 سيدات ‏‏”أكاديميات”، للجنة المعاد تشكيلها لتسمية الشوارع والميادين ‏بمحافظة جدة.‏

واشتملت الأسماء على كل من الدكتورة هيفاء رضا محمد جمل ‏الليل، والدكتورة سهير حسن القرشي، والدكتورة سلوى سعد ‏الغالبي، والدكتورة نادية محمد صالح مشهور باعشن، والدكتورة ‏رجاء يحيى أحمد الشريف‎.

وأوضح البقمي أن اللجنة تعتمد في تسمية ‏الشوارع على معجم الأسماء المعتمد من قبل وزارة الشؤون ‏البلدية والقروية إضافة إلى الأسماء المقترحة من قبل اللجنة أو ‏إعادة تسميتها، بحسب فئاتها المقسمة إلى: شوارع محورية، و ‏بينية داخل الأحياء، أو ممرات، وفقا لـ”عكاظ”.‏

وكان عدد من سكان المحافظة أثاروا علامات استفهام حول ‏بعض مسميات الشوارع في جدة، مما لا يعرف أحد معناها، أو ‏تاريخ الشخصية التي أطلقت عليها.

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