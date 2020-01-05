5 صواريخ تستهدف محيط السفارة الأمريكية في بغداد

المواطن - متابعة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، لوكالة فرانس برس، أن 5 صواريخ استهدفت محيط السفارة الأمريكية ببغداد وسقطت في محيطها، وكان مراسل “العربية” قد أكد سقوط 4 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

وقُتل متظاهر وأصيب العشرات في مواجهات بين الأمن والمتظاهرين في ساحة الوثبة بالعاصمة العراقية، الأحد، فيما أفادت مصادر “العربية”، بتوافد المتظاهرين على ميدان التحرير في بغداد ووقوع اشتباكات في ساحة الخلاني.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، في وقت سابق، عن سقوط 12 قتيلًا و230 جريحًا في صفوف المتظاهرين خلال يومين، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والحفاظ على سلميتها.

كما أبدت المفوضية أسفها وقلقها البالغ للأحداث التي رافقت الاحتجاجات، التي أدت إلى سقوط قتلى ومصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية.

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