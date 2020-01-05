5 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء السفر

المواطن - متابعة
وجه الخبراء بعض النصائح أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في حالات السفر وفي موسم الشتاء، لتجنب الحوادث.
وكان من أهم هذه النصائح:
– عدم القيادة بسرعة أكبر من المعدل الطبيعي في حالة السفر من منطقة لأخرى.
– وجود نظرة ملمة بالطريق ومعرفة حالة الطريق تساعد على الوصول بسلام وأمان.
– الالتزام بالمسافات المحددة بين السيارات على الطريق، خاصة الطرق الجديدة التي تتميز باتساعها الذي قد يغري بعض الركاب.
– ضرورة توخي الحذر في حالة السفر التأكد من أن ضغط الهواء في الأربع عجلات متساوٍ.
– ضرورة ترك إضاءة السيارة تعمل أثناء القيادة وقت الشبورة أو المطر.
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