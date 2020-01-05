5 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء السفر
تجنب السرعة الزائدة عن الحد

5 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء السفر

2020/01/03
الساعة 11:04 صباحًا
- ‎فيالسيارات, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

وجه الخبراء بعض النصائح أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في حالات السفر وفي موسم الشتاء، لتجنب الحوادث.

وكان من أهم هذه النصائح:

– عدم القيادة بسرعة أكبر من المعدل الطبيعي في حالة السفر من منطقة لأخرى.

– وجود نظرة ملمة بالطريق ومعرفة حالة الطريق تساعد على الوصول بسلام وأمان.

– الالتزام بالمسافات المحددة بين السيارات على الطريق، خاصة الطرق الجديدة التي تتميز باتساعها الذي قد يغري بعض الركاب.

– ضرورة توخي الحذر في حالة السفر التأكد من أن ضغط الهواء في الأربع عجلات متساوٍ.

– ضرورة ترك إضاءة السيارة تعمل أثناء القيادة وقت الشبورة أو المطر.

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