5 نصائح لتجنب حوادث السيارات أثناء السفر

المواطن - متابعة

وجه الخبراء بعض النصائح أثناء القيادة على الطرق السريعة، خاصة في حالات السفر وفي موسم الشتاء، لتجنب الحوادث.

وكان من أهم هذه النصائح:

– عدم القيادة بسرعة أكبر من المعدل الطبيعي في حالة السفر من منطقة لأخرى.

– وجود نظرة ملمة بالطريق ومعرفة حالة الطريق تساعد على الوصول بسلام وأمان.

– الالتزام بالمسافات المحددة بين السيارات على الطريق، خاصة الطرق الجديدة التي تتميز باتساعها الذي قد يغري بعض الركاب.

– ضرورة توخي الحذر في حالة السفر التأكد من أن ضغط الهواء في الأربع عجلات متساوٍ.

– ضرورة ترك إضاءة السيارة تعمل أثناء القيادة وقت الشبورة أو المطر.

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