50 ألف زائر لـ موسم حائل في أسبوعه الأول

المواطن - واس

تجاوز عدد زوار موسم حائل 2019م الـ 50 ألف زائر في أسبوعه الأول فيما تشهد فعالياته التي تتجاوز 40 فعالية متنوعة إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المنطقة وخارجها.

واستمتع الزوار بما قدم في فعاليات مهرجان “نبض حائل” المقام في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن من خلال خمس مواقع شملت المطاعم الشهيرة والمقاهي ومحلات بيع القهوة والأكشاك, إلى جانب معرض الفنون والحِرف والألعاب الإلكترونية، وألعاب الأطفال الرقمية فيما يشهد المسرح المفتوح عدداً من العروض البهلوانية والعروض الموسيقية المتنوعة والكثير من الفعاليات الممتعة والمختلفة والمتجددة بشكل أسبوعي، وتشمل فعاليات ثقافية وترفيهية متنوعة.

وعاش زوار “موسم حائل 2019” في قصر “القشلة” الأثري لحظات جميلة مع أكثر من 14 فعالية منها المسرح الرئيس وموقع بيع المأكولات الشعبية التي يشارك فيها أكثر من 50 أسرة منتجة تعرض إلى جانب ذلك منتجاتها الحرفية والمشغولات اليدوية, إضافة إلى أركان صناعة الفخار، والملابس التراثية، والتصوير والرسم على الرمل، والعروض الضوئية، وركن لعرض الصور المتنوعة من طبيعة وتراث حائل.

تابعنا على تواصل معنا على