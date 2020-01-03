500 تذكرة هدية من وليد عبدالله لجماهير النصر

المواطن - مروة نبيل

حفز حارس مرمى نادي النصر وليد عبدالله جماهير العالمي لحضور المباراة المقبلة ضد التعاون في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم غد السبت، في كأس السوبر السعودي، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضة في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لحارس العالمي وليد عبدالله وهو يعلن تقديم 500 تذكرة للجماهير من أجل حضور مواجهة النصر والتعاون، مؤكدًا أنه سيتم توزيعها بعد صلاة العصر في ملعب المباراة.

وغاب حارس المرمى وليد عبدالله عن النصر خلال الفترة الماضية، حيث أجرى عملية جراحية لتنظيف غضروف الركبة، على يد الدكتور لا فال في العاصمة البريطانية لندن، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي.

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