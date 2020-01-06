6 لاعبين مهددون بالرحيل عن النصر

المواطن - محمد سمعه

مع بداية فترة الانتقالات الشتوية، دخل ست لاعبين من نادي النصر، الفترة الحرة حيث إذا لم يتم التجديد لهم فسيكون اللاعبون قريبين من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة.

وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه في تويتر: ستة لاعبين في النصر يدخلون الفترة الحرة نهاية يناير الحالي وهم ” الحراس الأسترالي برادلي جونز ووليد عبدالله وزيد البواردي، والبرازيليان بيتروس ومايكون بيريرا واللاعب عوض خميس”.

وأضاف الجدي: تسعى الإدارة للتفاوض والتجديد معهم بحسب التقرير الفني للمدرب روي فيتوريا.

وكان صفوان السويكت رئيس نادي النصر ذكر أنه يعمل على ملف التجديد لجميع العناصر في نادي النصر، مضيفًا أن جمهور العالمي سيسمع أخباراً سارة خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، وجه أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، رسالة مثيرة وتحذيرية إلى نادي النصر، وذلك قبل مواجهة الراقي للعالمي في دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين في شهر مارس المقبل.

وكتب الصائغ تغريدة عبر حسابه في تويتر بعد مباراة الوحدة ضد الأهلي قائلًا: حانت ساعة “النصر”، موعدنا أغلى الكؤوس.

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