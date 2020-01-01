60 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة بجامعة حفر الباطن

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت جامعة حفرالباطن عن توفر عدد (60) وظيفة إدارية وهندسية شاغرة للعنصر الرجالي فقط، من المرتبة الخامسة وحتى المرتبة العاشرة، وترغب بشغلها عن طريق المسابقة للموظفين الحكوميين وغير الحكوميين من المواطنين.

وبينت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الميزانية.

– أخصائي مشتريات.

– مصمم برامج.

– محلل ومصمم نظم.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مدني.

– مهندس معماري.

– مدقق حسابات.

– فني مختبر كيمياء.

– محضر مختبر حاسب آلي.

– باحث شؤون موظفين.

– محاسب.

– باحث مكتبات.

– مدقق شؤون موظفين.

– فني مختبر حاسب آلي.

– باحث علمي مساعد ميكانيكا.

– مهندس كهربائي مساعد.

– مهندس مدني مساعد.

– مهندس معماري مساعد.

– فني مختبر كهرباء.

– فني مختبر ميكانيكا.

– فني مختبر فيزياء.

– باحث تدريب وابتعاث.

– أمين مستودع.

– أمين مكتبة.

– باحث تطوير موارد بشرية مساعد.

– باحث عمليات موارد بشرية.

– باحث قانوني مساعد.

– باحث مشتريات مساعد.

– باحث ميزانية مساعد.

– مأمور مشتريات.

– محاسب مساعد.

– مدقق حسابات مساعد.

– مشرف اجتماعي.

– باحث عمليات موارد بشرية مساعد.

– فني دعم مساعد.

– مأمور صرف.

– مأمور مشتريات.

– مراقب إنشاءات.

– مراقب مخزون.

– مساعد مدقق مشتريات.

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 1441/05/10هـ وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1441/05/14هـ، وذلك عبر موقع الجامعة الإلكتروني: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة والمستندات المطلوبة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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