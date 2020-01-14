68 فعالية لأدبي الأحساء خلال 2019

المواطن - الأحساء

أصدر نادي الأحساء الأدبي تقريره السنوي للعام 2019، وتضمن التقرير الإعلامي للملف الصحفي للعام والتقرير الإعلامي لفعاليات النادي خلال 2019، كما تناول التقرير بجزأيه أبرز الفعاليات التي نفذها النادي خلال هذا العام وعددها والمتحدثين فيها.

كما تناول التقرير التغطيات الإعلامية ودور تطبيق النادي على منظومة الهواتف الذكية في إبراز هذه الفعاليات، فيما أظهر التقرير عدد الفعاليات حسب موضوعها موزعة على أشهر العام، حيث بلغ عدد الفعاليات المتنوعة 68 فعالية جاءت وفق اهتمامات النادي موضحة بالتفصيل في التقرير.

كما بين التقرير أسماء المتحدثين في هذه الفعاليات وضيوفها موزعة على الأشهر، وقد بلغ عدد المتحدثين في البرامج المنبرية 95 متحدثًا، بينما بلغ عدد المشاركين في أوبريت قوافل المجد أكثر من 60 مشاركًا من الشباب والشابات، أما عدد الأخبار التي غطت هذه الفعاليات فقد بلغت 339 خبرًا، بينما بلغ عدد الحضور لهذه الفعاليات في مقر النادي رجالًا ونساء 10039 شخصًا من مختلف الفئات العمرية أكثرهم من فئة الشباب.

أما عدد الوسائط فقد بلغ 723، بينما بلغ عدد مشاهدي البث المباشر على تطبيق النادي 36713، أما مشاهدات إعلانات الفعاليات فقد بلغ 377123 مشاهدة، بينما بلغ عدد مشاهدي التغريدات على تطبيق النادي 2،040،100، وكانت الدول الأكثر تفاعلًا هي المملكة ومصر والكويت والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والأردن والبحرين.

وتضمن التقرير عدد الحملات التي أطلقها النادي، حيث بلغت خمس حملات على النحو التالي حملة “معًا لحماية الوطن من رؤوس الفتن” وحملة “أدبي الأحساء الوطن أولًا” وحملة “برامج أدبي الأحساء الرمضانية” وحملة “أدبي الأحساء صيفي ثقافي” وحملة “برامج اليوم الوطني 89″، بينما بلغت إصدارات النادي في هذا العام أكثر من 30 إصدارًا منوعًا، وسيكون التقرير متاحًا بكامل تفاصيله على تطبيق النادي لمن يريد الاطلاع عليه.

وذكر رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري أن التقرير بجزأيه سيكون متاحًا على تطبيق النادي في غضون الأيام القليلة القادمة، مقدمًا شكره إلى مثقفي ومثقفات الأحساء والمجتمع الأحسائي الذين تفاعلوا مع النادي وبرامجه، مبينًا أن لدى النادي خطة طموحة للعام 2020م تتوافق وطموح الأحسائيين.

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