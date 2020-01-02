69 وظيفة شاغرة بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلنت إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة، عبر حسابها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة للعمل بعدة مدن بالمملكة وفق التفاصيل الموضحة أدناه:
الوظائف الشاغرة:
* إدارة الإخلاء الطبي الجوي بمدينة الرياض:
1- مفتش جودة نوعية (Aircraft quality inspector) (وظيفتان).
2- مدير قسم تدريب الفنيين (Maintenance Training Manager).
3- فني صيانة طائرات (Aircraft Mechanic A&P) (3 وظائف).
4- مساعد فني صيانة طائرات (Assit Mechanic) (8 وظائف).
* مستشفيات القوات المسلحة بالطائف:
1- استشاري طب طوارئ (Emergency Medicine Consultant) (وظيفتان).
2- استشاري جراحة قلب (Cardiac Surgery Consultant).
* مستشفى القوات المسلحة بالجنوب:
1- أطفال حديثي الولادة (RGN – NICU) (45 وظيفة).
2- ممرض / ممرضة العناية الفائقة (RGN HDU) (7 وظائف).
تاريخ التقديم :
من يوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/01م وينتهي بعد 14 يومًا من تاريخه.
رابط التقديم : (اضغط هنا).
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