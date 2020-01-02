69 وظيفة شاغرة بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة الخدمات الطبية في القوات المسلحة، عبر حسابها الإلكتروني، عن وجود وظائف شاغرة للعمل بعدة مدن بالمملكة وفق التفاصيل الموضحة أدناه:

الوظائف الشاغرة:

* إدارة الإخلاء الطبي الجوي بمدينة الرياض:

1- مفتش جودة نوعية (Aircraft quality inspector) (وظيفتان).

2- مدير قسم تدريب الفنيين (Maintenance Training Manager).

3- فني صيانة طائرات (Aircraft Mechanic A&P) (3 وظائف).

4- مساعد فني صيانة طائرات (Assit Mechanic) (8 وظائف).

* مستشفيات القوات المسلحة بالطائف:

1- استشاري طب طوارئ (Emergency Medicine Consultant) (وظيفتان).

2- استشاري جراحة قلب (Cardiac Surgery Consultant).

* مستشفى القوات المسلحة بالجنوب:

1- أطفال حديثي الولادة (RGN – NICU) (45 وظيفة).

2- ممرض / ممرضة العناية الفائقة (RGN HDU) (7 وظائف).

تاريخ التقديم :

من يوم الأربعاء بتاريخ 2020/01/01م وينتهي بعد 14 يومًا من تاريخه.

رابط التقديم : (اضغط هنا).

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