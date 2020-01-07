7 إصابات بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا والسفارة تحذر

2020/01/29
الساعة 4:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الفيروس القاتل
المواطن - الرياض

أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا عن اكتشاف عدد 7 حالات أصيبت بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه.

ودعت السفارة السعودية في ماليزيا المواطنين المقيمين والزائرين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية.

كما أهابت السفارة بالجميع متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.

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