7 إصابات بفيروس كورونا الجديد في ماليزيا والسفارة تحذر

المواطن - الرياض
أعلنت السلطات الصحية المختصة في ماليزيا عن اكتشاف عدد 7 حالات أصيبت بفيروس كورونا في بعض الولايات الماليزية حتى تاريخه.
فيديو | سفارة #المملكة في #ماليزيا تحذر المواطنين بعد اكتشاف حالات #كورونا#الإخبارية pic.twitter.com/RSV2TO6NIf
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 29, 2020
ودعت السفارة السعودية في ماليزيا المواطنين المقيمين والزائرين إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع الإرشادات الصحية.
كما أهابت السفارة بالجميع متابعة الحالة الصحية في ماليزيا من خلال البيانات الرسمية الصادرة من السلطات الصحية المختصة.
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