7 مزايا في الإقامة المميزة لا توفرها رخصة الإقامة
حرية الخروج والعودة وتملك العقارات أبرزها

7 مزايا في الإقامة المميزة لا توفرها رخصة الإقامة

2020/01/06
الساعة 4:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

نشر مركز الإقامة المميزة ” إنفوجراف” يتضمن المقارنة بين مزايا الإقامة المميزة والفرق بينها وبين رخصة الإقامة.

وقال المركز إن رخصة الإقامة مرتبطة بصاحب العمل في حين أن الإقامة المميزة لا ترتبط بصاحب العمل كما تشترط تأشيرة السفر موافقة صاحب العمل في حال رخصة الإقامة على عكس الإقامة المميزة حيث تمنح صاحبها حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيًا.

وكانت المملكة بدأت في يونيو الماضي في استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”.

وتمت الموافقة على منح الأجانب الإقامة المميزة بالسعودية، مؤخرًا، بعد إقرار مجلسي الوزراء والشورى بالمملكة الأنظمة والشروط المتعلقة بها.

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الخليفي
ضيف
الخليفي

مااشوف هناك إقبال كبير قد يكون منعدم تماما
هذا يعطينا اشياء او يفيدنا بأن هناك سلام هناك شروطها غير مقبولة الأجانب او ان سعرها مبالغ فيه وانا شخصيا ارجح الخيار الاخير
لان ربع المبلغ المطلوب سوف يمنحه جنسيات دول أوربية عديدة

فهذه وجهة نظر شخصية وانا احترم وجهات نظر الآخرين

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