7 مناطق على موعد مع الأمطار غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض على الأجزاء الشمالية الغربية من المملكة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة في حين ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة.

وكانت الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية الرياض والشرقية قد تهطل منها أمطار متفرقة.

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