CNN تنشر بعض أهداف أمريكا في إيران بالصور 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بضرب 52 موقعًا إيرانيًا، وحملت دلالات الرقم عدد الـ52 رهينة أمريكية الذين أخذتهم إيران قبل سنوات عديدة، وأكد تهديده باستهداف مجموعة ثرية من المواقع الثقافية والتراثية في مواجهته مع طهران في حال حاولت الانتقام بعد مقتل اللواء قاسم سليماني.

وحددت شبكة CNN بعضًا من أهداف الولايات المتحدة التراثية في إيران التي تضم 24 موقعًا من مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو، إليكم نظرة عليهم:

1- دزوردزور:

جزء من الفرق الرهبانية الأرمنية في إيران.

2- بام:

قلعة من الطوب الطيني لمدينة بام القديمة.

3-بيستون:

نقش صخري للملك داريوس.

4- مايمند:

تقع في الطرف الجنوبي من جبال إيران الوسطى.

5- قصر جولستان:

يضم مفروشات تاريخية.

6- جونباد قبوس:

برج أثري.

7- مدينة يزد التاريخية:

استخدم السكان قديمًا الموارد المحدودة المتاحة في الصحراء للبقاء على قيد الحياة.

8- جامع أصفهان:

9- ميدان إمام، أصفهان:

ميدان إمام ، في مدينة أصفهان الإيرانية.

10- بازارقادش:

قبر سايروس الكبير، في بلدة باسارجادي.

11- برسيبوليس:

12- ضريح صافي الدين:

13- شوشتار:

نظام هيدروليكي لازال يوصل المياه إلى المدينة حتى الآن.

14- سلطانية:

ضريح أولغيتو في سلطانية.

15- سوسة:

تقع المدينة القديمة في جنوب غرب إيران.

16- مجمع بازار:

17- تشوغا زنبل:

منظر للمدينة القديمة في تشوغا زنبل.

18- القناة الفارسية:

19- غابات الهوريكان:

20- صحراء لوط:

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