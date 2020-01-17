F-35 خطوة عسكرية مهمة للمملكة .. قدرات خارقة في المنطقة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قال موقع War on the Rocks، وهو منصة أمريكية لتحليل السياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، إن المملكة ترغب في شراء طائرة مقاتلة من طراز F-35 التابعة لشركة لوكهيد مارتن، وهي الأكثر تطورًا في العالم من نوعها، وستمنح الرياض ميزة عسكرية كبيرة في الخليج.

وأشار التقرير إلى أن وضع المحادثات السعودية الأمريكية حول شراء F-35 غير معروف بدقة، لكن في حال إتمام الصفقة فستكون خطوة مهمة من المملكة قد تحولها إلى دولة تمتلك قدرات خارقة تجعل جيشها ثاني أقوى جيش في العالم، بحسب تصنيف أمريكي عام 2019.

وتابع التقرير: يوجد القليل عن الحديث الرسمي حول هذه المسألة، لكن مجلة Defense News، الموجهة إلى جمهور من كبار صناع القرار، ذكرت أن المملكة تسعى لشراء الطائرة F-35 ، مستشهدة بمسؤولين لم تذكر أسماءهم ذكروا أنه تم إحراز تقدم مهم.

ولفت الموقع إلى أن هذا البيع المحتمل، من شأنه أن يقوض أي ميزة عسكرية نوعية في الخليج، وسيجعل المملكة دون منافس، حيث يمنحها التفوق الجوي المطلق في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن المحادثات بين الرياض وواشنطن حول الطائرة لا تزال في مرحلة ما قبل القرار، وهي تتضمن مناقشات سرية قبل تقديم طلب بيع عسكري أجنبي رسمي، ويمكن وصفها بأنها محادثات سابقة للعمل، لكن حقيقة إن المحادثات تجري، وتعزز التوقعات وتمهد الطريق لمرحلة الطلب الرسمي، كما أن سياسة الولايات المتحدة مع المملكة ترجح كفة بيع الطائرة الأكثر تطورًا من نوعها.

رسالة الـ F-35:

وقالت المنصة الأمريكية إن الرسالة الأساسية وراء احتمالية بيع الطائرة المقاتلة إلى المملكة ستكون من نصيب إيران وهي تقول بوضوح إن الولايات المتحدة ستدافع عن المملكة، وستوفر قدرات هجومية قادرة على اختراق الدفاعات الجوية الإيرانية.

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