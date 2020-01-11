HomeCool أول تكييف صديق للبيئة.. كيف يعمل؟

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

ظهر مكيف هواء في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس، صديق للبيئة، مصمم خصيصًا لمكافحة تغير المناخ، حيث يستخدم المكيف HomeCool، المصمم من جانب شركة ناشئة في بنسلفانيا، الماء لتبريد منزلك بدلاً من مركبات الكربون الكلورية الفلورية التقليدية التي تنبعث منها الغازات الدفيئة.

وقالت الشركة إن الجهاز نظيف للغاية بحيث يمكنك شرب الماء الذي يخرج منه، كما أنه يقلل من استهلاك الكهرباء بنسبة 90%، وكل جزء من الجهاز قابل لإعادة التدوير، بحسب موقع ديلي ميل.

يُذكر أن الأبحاث أظهرت أن مكيفات الهواء تنتج حوالي ملياري طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، وهذا بدوره يخلق كارثة بيئية.

وكان هدف الشركة مكافحة هذه المشكلة من خلال طريقة جديدة لتبريد المنازل وأماكن العمل خلال أشهر الصيف الحارة، وأطلقت منتجها HomeCool في لاس فيغاس لإعطاء العالم فرصة لرؤيته للمرة الأولى.

وقالت الشركة في بيان: يوفر HomeCool تكييفًا نظيفًا للمنازل التي تستخدم الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية الحرارية في المستقبل، ولا يستخدم المنتج مبردًا ضارًا، وبدلاً من ذلك يستخدم أربعة عناصر طبيعية فقط، الأرض والماء والنار والهواء.

ووصفت الشركة آلية عمل HomeCool بكونها تقنية نظيفة، وأنه مجهز بأحدث خيارات التكنولوجيا مثل المستشعرات اللاسلكية، وكاشفات الحركة، ومكبرات صوت أليكسا.

ومعرض الإلكترونيات يُفتح كل عام في يناير ويعرض عيّنات من المنتجات المتقدمة للشركات ومنتجات مستقبلية سيتم إنتاجها.

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