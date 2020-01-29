Manchester united يضم صديق كريستيانو رونالدو

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن نادي Manchester united الإنجليزي نجح في التوصل لاتفاق لضم النجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط سبورتينج لشبونة البرتغالي، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

وأعلن موقع نادي Manchester united عبر الإنترنت عن توصله لاتفاق لضم برونو فيرنانديز مقابل 55 مليون يورو لإتمام الصفقة مع دفع 25 مليون يورو آخرين كحوافز ومكافآت مالية.

يذكر أن نادي Manchester united يخوض حاليًّا، مواجهة مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، حيث يتأهل الفائز لمواجهة أستون فيلا في المباراة النهائية.

وكان نادي Manchester united خسر مباراة الذهاب في دور نصف النهائي في السابع من يناير الجاري بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أولد ترافورد معقل نادي مانشستر يونايتد.

وتسعى إدارة Manchester united للتعاقد مع أقوى الصفقات، وذلك من أجل تحسين مركز الفريق بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل اليونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، إضافة إلى البحث عن دخول إلى المركز الرابع في البريميرليج، من أجل ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وجددت إدارة نادي Manchester united مؤخرًا الثقة في المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير، وذلك رغم سوء النتائج.

وكان سولشاير تولى مسؤولية تدريب Manchester united خلفًا للمدرب البرتغالي المُقال جوزيه مورينيو، الذي يُدرب حاليًّا فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ويغيب اللاعب ماركوس راشفورد عن صفوف Manchester united حاليًّا؛ بسبب الإصابة في الظهر.

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