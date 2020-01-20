Parasite أول فيلم بلغة أجنبية يفوز بجائزة حفل SAG

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

فاز فيلم Parasite الكوري الجنوبي بجائزة نقابة ممثلي الشاشة SAGA، ليكون بذلك أول فيلم بلغة أجنبية ينال هذه الجائزة.

وفاز ممثلو الفيلم بالجائزة ليلة الأحد في لوس أنجلوس، مما يمثل انتصارًا مفاجئًا للمخرجة بونج جون هو، وصعد على المسرح لاستلام الجائزة التاريخية كل من الممثلين بار سو دام، لي سونكيون، شوي وو سيك، لي جيونغ أون، سونغ كانغ هو.

وقال كانغ: على الرغم من اسم الفيلم هو الطفيلي Parasite فهو يدور حول موضوع التعايش، وكيف يمكننا أن نعيش جميعًا معًا.

واختتم قائلاً: يشرفني جدًا أن أحصل على هذه الجائزة أمام مثل هؤلاء الممثلين المذهلين، لن أنسى أبدًا هذه الليلة الجميلة، شكرًا جزيلًا لكم.

قصة الفيلم:

ويلعب الممثلون السابقون في فيلم Parasite دور عائلة فقيرة تدمج نفسها تدريجيًا في وظائف الموظفين في أسرة بارك الغنية، وتتضمن خطتهم طرد الموظفين السابقين، في خطوة تُرد إليهم بمصير مفاجئ.

جوائز الفيلم:

حصل Parasite على إشادة من النقاد على نطاق واسع، وفاز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي 2019، حيث أصبح أول فيلم كوري جنوبي يحصل على هذه الجائزة، وفاز أيضًا بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم بلغة أجنبية، وأصبح أول فيلم كوري جنوبي والفيلم الثاني عشر من اللغات الأجنبية يتم ترشيحه لأعلى جائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

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