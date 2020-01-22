Spotify يبدأ بتجريب ميزة الستوري وهنا طريقة تنشيطها

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

بدأ تطبيق بث الموسيقى Spotify في اختبار ميزة الستوري، وفيها يعرض المستخدمون مقاطع من فيديو أو موسيقى.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، تعمل الميزة على إضافة قوائم تشغيل بمقاطع فيديو قصيرة يمكن للمستخدمين من خلالها النقر اختياريًا ومشاهدة المزيد، وهي تشبه ميزة الستوري المشابهة في إنستقرام وسناب شات.

ولتنشيط خاصية الستوري على Spotify يمكن للمستخدمين النقر على الأيقونة الثابتة في الجزء العلوي من قائمة التشغيل التي تطلق مقاطع الفيديو، ويمكن معاينة الأغاني التي سيتم تضمينها في قائمة التشغيل بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تحتوي على مقتطفات صغيرة.

وعلى الرغم من أن الخاصية في الوقت الحالي مجرد اختبار، فمن المحتمل أن يستخدمها Spotify؛ للمساعدة في جذب المزيد من المستخدمين المؤثرين إلى التطبيق.

ومن غير الواضح متى سيتم تعميم الخاصية، وعما إذا كانت ستطبق على نظام التشغيل أندرويد أو الـ IOS أو سطح المكتب أو جميعها.

وقال أحد المتحدثين باسم Spotify: نحن نقوم بإجراء عدد من الاختبارات بشكل روتيني في محاولة لتحسين تجربة المستخدمين، وليس لدينا أخبار أخرى لمشاركتها في الخطط المستقبلية في هذا الوقت.

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