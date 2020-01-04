worldwar3 .. سخرية من تهديدات إيران بعد مقتل سليماني

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

سخر العديد من المغردين حول العالم من التهديدات التي أطلقها زعماء إيران بعد هلاك قاسم سليماني في غارة أمريكية أمر بها الرئيس دونالد ترامب في محيط مطار بغداد الدولي فجر اليوم.

وارتفعت عمليات البحث عن الحرب العالمية 3 أيضًا على غوغل، خلال ساعات من الغارة الجوية، كما سجل مؤشرات غوغل كلمة إيران باعتبارها المصطلح الثاني الأكثر بحثًا في الولايات المتحدة، مع أكثر من نصف مليون عملية بحث عن هذا الموضوع.

وعلى الرغم من أن الكثير من التعليقات على الإنترنت جاءت ساخرة ووهمية حول قيام حرب عالمية ثالثة، إلا أن بعض التغريدات تحدثت عن جرائم إيران الإرهابية، حيث جاء مقتل سليماني بعد أشهر من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أسقطت فيها طهران طائرة استطلاع أمريكية دون طيار، واستولت على ناقلات النفط، وهاجمت منشآت النفط السعودية، وتسببت سياستها في اندلاع ثورات في العراق ولبنان، واختتمتها بهجمات على السفارة الأمريكية في بغداد.

وكان ترامب أعلن أن إيران ستدفع ثمنًا باهظًا، وكان سليماني هدفًا للهجوم الأمريكي يوم الجمعة، والتي نفذته طائرة أمريكية دون طيار، مما أدى إلى مقتله وثمانية آخرين، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم أن الجيش الأمريكي نفذ عملاً دفاعيًا حاسمًا قتل خلاله الإرهابي قاسم سليماني والرجل الثاني في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في هجوم صاروخي استهدف مطار بغداد.

وأوضح البنتاغون في بيان له أن الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية مؤكدًا مواصلة الولايات المتحدة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها وشعبها في جميع أنحاء العالم.

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