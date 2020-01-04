YouGov: واحد من كل خمسة سائحين مهتم بزيارة المملكة

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

أظهرت أبحاث YouGov الجديدة زيادة الاهتمام بالسياحة في المملكة من جميع أنحاء العالم، حيث من المحتمل أن يزور واحد من بين كل خمسة سائحين المملكة؛ لقضاء عطلة.

ويوجوف هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال أبحاث السوق في العالم ومقرها في المملكة المتحدة، وتجري عملياتها في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ.

أظهر استطلاع يوجوف الذي شمل 9521 شخصاً في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وخمسة أسواق رئيسية في أوروبا، اهتمامًا متزايدًا بزيارة المملكة.

المواقع التاريخية من أهم عوامل الجذب:

ويبدو أن المواقع التاريخية السعودية عامل جذب مهم للسياح إلى المملكة، حيث إن من بين من شملهم الاستطلاع من قبل يوجوف، حرص 22% على زيارة مدينة جدة التاريخية القديمة، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وفي الوقت نفسه، يكتسب موقع آخر تابع لليونسكو شعبية، حيث لم يكن معروفًا في السابق إلا لعدد قليل من المسافرين وهو العلا، التي تتصدر الآن قائمة الوجهات في العالم العربي لثلث السياح الصينيين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا.

يتصدر الإيطاليون القائمة مع 35% ممن شملهم الاستطلاع قائلين إنهم على الأرجح سيزورون المملكة في العام الجديد، وكان السياح البريطانيين أٌقل عددًا بنسبة 15%، يليهم الأمريكان بنسبة 14%.

يشير البحث أيضا إلى فرص جديدة لنمو السياحة متعددة الوجهات، حيث أفاد 73% من المستطلعين أنهم يفضلون زيارة عدة وجهات بدلاً من البقاء في مكان واحد.

بيانات هيئة السياحة:

وتتزامن نتائج الأبحاث مع البيانات من الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني (SCTH) التي كشفت أنه منذ أن فتحت المملكة أبوابها للسياحة الدولية، عند إطلاق تأشيرة السياحة الجديدة في سبتمبر، تصدر الزوار من الصين والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة وكندا قائمة الوافدين الجدد الذين تم الترحيب بهم.

وكان أحمد بن عقيل الخطيب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني قال: نحن نرحب بمزيد من الزوار والمستثمرين أكثر من أي وقت مضى، لأولئك الذين يفكرون في زيارة المملكة في عام 2020، لن تجد ترحيبًا حارًا في أي مكان في العالم مثل هنا.

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