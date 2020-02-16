آرسنال يتجاوز نيوكاسل برباعية نظيفة

المواطن – مروة نبيل

انتهت مباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الجانرز برباعية دون رد.

آرسنال ضد نيوكاسل:

وبدأت مباراة آرسنال ضد نيوكاسل بشكل سريع، ولعب جويلينتون كرة تجاه فالنتينو لازارو، إلا أن نجم الجانرز تشاكا حولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة السادسة، قبل أن يبعد حارسه تسديدة من لونجستاف في الدقيقة 13.

ونفذ لونجستاف ركلة حرة للفريق الضيف عند الدقيقة 21، إلا أنها مرت بجوار المرمى، وتلقى بيير أوباميانج تمريرة مميزة من مسعود أوزيل، ليطلق تسديدة زاحفة، ولكن حارس المرمى مارتن دوبرافكا أنقذها.

وقام بيبي بتنفيذ ركلة حرة للجانرز عند الدقيقة 42، ولكن دوبرافاكا أبعدها، لينتهي الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد نيوكاسل بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر نكيتياه فرصة التقدم للجانرز عند الدقيقة 51، قبل أن ينجح أوباميانج في هز الشباك برأسية مميزة في الدقيقة 54، وبعد 3 دقائق، عزز نيكولاس بيبي تقدم فريقه بهدف ثانٍ.

وأضاع لاعبو الجانرز العديد من الفرص، وسط محاولات من الفريق الضيف لتقليص الفارق، قبل أن ينجح أوزيل في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن يضيف ألكسندر لاكازيت الهدف الرابع في الدقيقة 95، لتنتهي مباراة آرسنال ضد نيوكاسل بفوز أصحاب الأرض.

ترتيب الدوري الإنجليزي:

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال رصيده إلى 34 نقطة، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه خلال الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد عند النقطة 31 بعد خسارته ضد آرسنال اليوم، ليظل في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

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