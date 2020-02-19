آلام الظهر تحرم يوفنتوس من نجمه

المواطن – محمد سمعه

سيغيب اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين، نجم يوفنتوس الإيطالي، عن مباراة سبال في الدوري، وذلك بعد أن غاب عن تدريبات اليوفي أمس الأربعاء؛ بسبب آلام في الظهر.

وكان نادي يوفنتوس أصدر بيانًا أكد فيه أن هيجواين سيخضع لفحوصات طبية بعد إصابته في الظهر، كما أن البوسني ميراليم بيانيتش مُرشح أيضًا للغياب عن مباراة يوفنتوس وسبال؛ بسبب إصابة عضلية تعرض لها في لقاء اليوفي وبريشيا بالدوري الإيطالي.

يذكر أن تدريبات البيانكونيري شهدت عودة الألماني سامي خضيرة والإيطالي فريدريكو بيرنارديسكي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

وفي وقت سابق، هدد أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، ستة لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالطرد؛ وذلك بسبب تراجع مستواهم الفني بالفترة الأخيرة.

وهدد رئيس يوفنتوس 6 لاعبين بالطرد، وهم “فريدريكو بيرنارديسكي، ميراليم بيانيتش، دوجلاس كوستا، أليكس ساندرو، بليز ماتويدي، جونزالو هيجواين”.

وفي وقت سابق، كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني، حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي.

ونقلت وكالة PNP الإخبارية تصريحات هاينر الذي قال: “بالطبع لن نفكر في ضم كريستيانو رونالدو؛ لأنه سيكون عجوزًا للغاية ولن يُناسبنا”.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر