آيفون جديد بسعر 399 دولارًا!

المواطن - متابعة

تعتزم شركة أبل، وفقًا لتقارير غير مؤكدة، تسعير جهاز آيفون منخفض التكلفة الذي قد يحمل اسم iPhone SE 2 أو iPhone 9 بسعر 399 دولارًا، ومن المرجح أن يتم الإعلان عنه في شهر مارس، وذلك وفقًا لتقرير جديد صدر هذا الأسبوع من موقع Fast Company.

ويأتي تقرير موقع Fast Company مدعومًا بتقرير سابق من محلل أبل الشهير مينغ تشي كو، الذي أعلن في شهر أكتوبر “أن هاتف آيفون منخفض التكلفة سيكون متاحًا بالسعر المذكور”، بحسب “العربية”.

ويقول محللون: إن شركة أبل تحتاج إلى جهاز أقل تكلفة من أجل زيادة تنافسيتها بشكل أفضل ضمن السوق الهندية والصينية، حيث واجهت الشركة مشكلة في زيادة حصتها السوقية هناك.

وفي حال صحت التقارير، فإن سعر هاتف آيفون الجديد المنخفض التكلفة البالغ 399 دولارًا سيكون مطابقًا للسعر الأساسي لجهاز iPhone SE الصادر في عام 2016، ولهذا السبب أشار البعض إليه باسم iPhone SE 2، بينما أطلق آخرون عليه اسم iPhone 9.

وبفضل التسريبات العديدة، أصبح هناك مجموعة من المواصفات المعروفة عن iPhone SE 2، مثل تشابهه من حيث التصميم مع هاتف iPhone 8، لكن مع حواف علوية وسفلية أسمك وزر المنزل المتضمن ميزة Touch ID.

ومن المتوقع أن تزود شركة أبل iPhone SE 2 بشريحة A13 المتوفرة في iPhone 11 و11 Pro، ويُرجح يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 جيجا بايت، مع كاميرا خلفية أحادية العدسة من أجل إبقاء التكاليف منخفضة، لكن من غير المعروف ما إذا كانت الكاميرا ستكون مماثلة للكاميرا ذات الزاوية الواسعة في iPhone 11.

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