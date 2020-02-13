أبرز أرقام الاتفاق والحزم هذا الموسم

المواطن – مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة الاتفاق والحزم اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق والحزم

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام الوحدة وأبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بـ78 تسديدة، وبلغت دقة التسديد 49%، ولديه 6219 تمريرة بدقة وصلت إلى 81%، واهتزت شباكه بـ23 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تسجيل 25 هدفًا، ويُعد الثنائي هزاع الهزاع وفيليب كيش هما هدافي فارس الدهناء هذا الموسم، حيث تمكن كل منهما بتسجيل 4 أهداف.

على الجانب الآخر، قام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم بـ77 تسديدة بدقة وصلت إلى 43%، ولديه 4172 تمريرة، وبلغت دقة التمرير 75%، واستقبل 31 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تسجيل 24 هدفًا قبل مباراته ضد الاتفاق اليوم، ويُعد كارلوس ستراندبيرغ هو هدافه هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

وقبل مباراة الاتفاق والحزم اليوم، يحتل فارس الدهناء المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الحزماوي في المركز الـ13 بـ19 نقطة.

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