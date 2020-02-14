أبرز أرقام التعاون بعد 17 جولة

المواطن – مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون مستوى مميزًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

واستعرض حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام التعاون في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الموسم الماضي والحالي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في جمع 26 نقطة من 7 انتصارات، مقابل 5 تعادلات و5 هزائم في أول 17 مباراة الموسم الماضي، وتمكن من تسجيل 35 هدفًا، واستقبل 22 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات.

وكان الكاميروني ليندر تاوامبا هو هداف التعاون خلال أول 17 جولة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الماضي بـ11 هدفًا.

وفي الموسم الحالي، حصد التعاون 27 نقطة في أول 17 جولة، من الفوز في 8 مباريات، والتعادل في 3 لقاءات، والهزيمة في 6 مواجهات، ونجح لاعبوه في تسجيل 26 هدفًا، واستقبل 23 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 3 مرات.

ويُعد نجم الرأس الأخضر، هيلدون راموس هو هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الدوري هذا الموسم، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف حتى الآن.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضيفًا على العدالة اليوم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، ضمن منافسات الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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