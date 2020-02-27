أبرز أرقام النصر والأهلي في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة النصر والأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر والأهلي

ويلعب النصر والأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، عند الساعة 8:40 مساء، ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز لمواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

وقبل مباراة النصر والأهلي اليوم، يقع العالمي في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الثالث برصيد 33 نقطة.

أرقام النصر

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نجح في تحقيق الفوز 12 مرة، وتعادل في 5 مواجهات، وخسر مباراتين ليجمع 41 نقطة.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تسجيل 32 هدفًا، قبل مباراة النصر والأهلي اليوم، فيما اهتزت شباك الأصفر 10 مرات فقط، ليكون الأقوى دفاعيًا في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أرقام الأهلي

على الجانب الآخر، لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجمع 33 نقطة، حيث تمكن من تحقيق الفوز 10 مرات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 6 لقاءات.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 33 هدفًا خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واهتزت شباكه بـ22 هدفًا.

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