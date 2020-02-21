أبها يتقدم على العدالة في الشوط الأول

المواطن – مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد العدالة ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الفريق الأبهاوي بهدفين مقابل هدف.

أبها ضد العدالة

وبدأت مباراة أبها ضد العدالة المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، حيث تمكن أصحاب الأرض من فض اشتباك التعادل السلبي عن طريق عمار النجار بعد مرور 7 دقائق فقط على انطلاق اللقاء.

ولم يستمر تقدم الفريق الأبهاوي كثيرًا، حيث نجح أليو سيسيه في تسجيل التعادل عند الدقيقة 13، وضغط الفريقان بقوة لإحراز هدف جديد في مباراة أبها ضد العدالة وسط تألق من لاعبي الدفاع.

وواصل النجم التونسي سعد بقير تألقه، وسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 28، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة أبها ضد العدالة بتقدم الفريق الأبهاوي بنتيجة 2/1.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يقع العدالة في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

تابعنا على تواصل معنا على

شارك الخبر