أبها يُجدد عقد كرم برناوي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الأحد، عن تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، كرم برناوي رسميًّا لمدة موسمين إضافيين.

وأشار نادي أبها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مراسم التوقيع تمت بحضور مدير الاحتراف محمد أبو حثرة، ليصبح كرم برناوي أبهاويًّا حتى نهاية عام 2022.

ومن جانبه، أعرب كرم برناوي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، واعدًا بتقديم المزيد من العمل مع بقية زملائه خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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