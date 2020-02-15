أرامكو تراجع أسعار البنزين شهريًّا.. 91  بـ 1.55 ريال

أرامكو تراجع أسعار البنزين شهريًّا.. 91  بـ 1.55 ريال

2020/02/15
الساعة 11:05 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية
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المواطن – واس 

أعلنت أرامكو السعودية بأن أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من يوم 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020م ستكون على النحو الآتي:

( بنزين 91 : 1.55 ريال لكل لتر )، و( بنزين 95: 2.11 ريال لكل لتر).

وأوضحت أرامكو السعودية أنه ابتداءً من شهر فبراير الحالي ستكون فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين شهرية بدلاً من ربع سنوية، وسيكون التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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ميلاد سعيد
ضيف
ميلاد سعيد

ابعدوا عن مكائن السيارات الكبيره
أسعار زمن الماضي

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1 ساعة
عين الصقر
ضيف
عين الصقر

سبحان الله احترت في هذي البلد الارتفاع إذا حصل يكون سعره عالي ولما ينخفض شي لايذكر
حتى الأسهم السعوديه نفس الشي
الله المستعان بس

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