أرامكو تعلن فتح باب القبول في برنامج التدريب الجامعي

المواطن – الرياض
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح القبول في برنامج التدريب الجامعي ، وذلك وفق التفاصيل التالية :
– الأهلية: الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:
- يجب أن يرشح المتقدمون من قبل جامعاتهم وأن لا تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
- يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 10 أسابيع على الأقل.
- يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
- يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.
– العوائد خلال فترة البرنامج :
- راتب شهري
- سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية
- النقل حسب خطة الشركة
- تأمين طبي حسب خطة الشركة
– الوثائق المطلوبة :
– على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:
- نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
- نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
- كتاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج ويوضح الغرض من التدريب ومجاله
– كيفية التقديم: التسجيل في الفترة المتاحة فقط : وذلك بتاريخ 07 إلى 14 رجب 1441هـ، الموافق 02 إلى 09 مارس 2020م.
– بداية البرنامج: سيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 07 يونيو 2020م.
– التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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