أرامكو تعلن فتح باب القبول في برنامج التدريب الجامعي

المواطن – الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح القبول في برنامج التدريب الجامعي ، وذلك وفق التفاصيل التالية :

– الأهلية: الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

يجب أن يرشح المتقدمون من قبل جامعاتهم وأن لا تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 10 أسابيع على الأقل.

يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.

يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

– العوائد خلال فترة البرنامج :

راتب شهري

سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية

النقل حسب خطة الشركة

تأمين طبي حسب خطة الشركة

– الوثائق المطلوبة :

– على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية

نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير

كتاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج ويوضح الغرض من التدريب ومجاله

– كيفية التقديم: التسجيل في الفترة المتاحة فقط : وذلك بتاريخ 07 إلى 14 رجب 1441هـ، الموافق 02 إلى 09 مارس 2020م.

– بداية البرنامج: سيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 07 يونيو 2020م.

– التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

تابعنا على تواصل معنا على