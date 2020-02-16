أرامكو تعلن فتح باب القبول في برنامج التدريب الجامعي

أرامكو تعلن فتح باب القبول في برنامج التدريب الجامعي

2020/02/16
الساعة 12:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار
0
طباعة
شركة أرامكو والأسهم

المواطن – الرياض

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن فتح القبول في برنامج التدريب الجامعي ، وذلك وفق التفاصيل التالية :

– الأهلية: الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط جامعاتهم ممارستهم للتدريب العملي قبل التخرج، حيث ينظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

  • يجب أن يرشح المتقدمون من قبل جامعاتهم وأن لا تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و 2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها. وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.
  • يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الجامعة 10 أسابيع على الأقل.
  • يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من جامعته.
  • يجب على المتقدمين إتمام الفترة التدريبية بالكامل.

– العوائد خلال فترة البرنامج :

  • راتب شهري
  • سكن مجاني حسب التوفر/ الأهلية
  • النقل حسب خطة الشركة
  • تأمين طبي حسب خطة الشركة

– الوثائق المطلوبة :

– على المرشحين لهذا البرنامج تقديم الوثائق التالية:

  • نسخة من بطاقة الأحوال المدنية
  • نسخة من كشف الدرجات الرسمي الأخير
  • كتاب من الجامعة ينص على أن برنامج التدريب التعاوني من متطلبات التخرج ويوضح الغرض من التدريب ومجاله

– كيفية التقديم: التسجيل في الفترة المتاحة فقط : وذلك بتاريخ 07 إلى 14 رجب 1441هـ، الموافق 02 إلى 09 مارس 2020م.

– بداية البرنامج: سيبدأ التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين بتاريخ 15 شوال 1441هـ الموافق 07 يونيو 2020م.

– التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اترك تعليق

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • مراجعة شهرية لـ أسعار الوقود والتطبيق 11 من كل شهر ميلادي
    •
  • أرامكو تحدد موعد إعلان أرباح ما بعد الاكتتاب
    •
  • أرامكو توقع عقدًا مع شركة سايبم الإيطالية 
    •
  • سهم أرامكو يسجل 33.55 ريال في التعاملات الصباحية
    •

    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :