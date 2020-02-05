أرباح بنك البلاد الفصلية تتضاعف إلى 326 مليون ريال

المواطن - الرياض

تضاعفت أرباح “بنك البلاد” نحو مرة ونصف في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من عام 2018 لتبلغ 326 مليون ريال، حيث وجاءت الأرباح الفصلية دون متوسط التوقعات البالغة 333 مليون ريال.

وتضاعفت الأرباح السنوية خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2018، لتتجاوز 1.2 مليار ريال، بحسب ما ذكرت العربية.

وأرجع البنك نمو الأرباح السنوية إلى ارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات. كذلك انخفضت مصاريف الزكاة بأكثر من 70% مقارنة بعام 2018 ، الذي تضمن تسوية المطالبات الزكوية من عام 2006 وحتى نهاية 2017.

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