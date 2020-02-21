أردوغان يعترف بوجود مرتزقة سوريين موالين لتركيا في ليبيا

المواطن – متابعة

بعد عدة محاولات من الإنكار والتمويه اعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مرتزقة سوريين موالين لتركيا في ليبيا.

وتسبب نقل المقاتلين السوريين بواسطة طائرات تركية إلى ليبيا لمساندة مليشيات تابعة لحكومة السراج في حالة من الغضب والقلق بين العديد من دول العالم التي اعتبرت أن هذه خطوة غير مدروسة تساعد على تأجيج الصراع في ليبيا.

وكان وزير الخارجية فيصل بن فرحان أعرب اليوم عن قلق المملكة من وجود مقاتلين موالين لتركيا في ليبيا مشيرًا إلى أن المملكة تدعم مسار الحل السياسي هناك.

من جانبه أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الجمعة أن الجيش الوطني الليبي لا يعارض تسيير دوريات لدول الاتحاد الأوروبي على خطوط التماس لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأطلق الجيش الليبي النار قبل أيام على سفينة تركية حال تواجدها في ميناء طرابلس.

كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخرًا اعتزامه مراقبة حظر توريد أسلحة لليبيا مستقبلًا عبر مهمة بحرية جديدة من المقرر أن تبدأ بحلول نهاية شهر مارس المقبل.

يذكر أن المشاركين في مؤتمر بشأن ليبيا في العاصمة الألمانية برلين في التاسع عشر من شهر يناير الماضي أعلنوا التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع وبنزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهات التي تخرق هدنة في ليبيا.

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